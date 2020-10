Digital Signage ist eine der am schnellsten wachsenden AV-Lösungen. Laut AVIXAs „AV Industry Outlook and Trends Analysis (IOTA)“ von 2020 wird erwartet, dass die Branche von 31 Milliarden Dollar im Jahr 2020 auf 42,7 Milliarden Dollar im Jahr 2025 anwachsen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7,5% entspricht. Grund dafür ist die steigende Nachfrage nach digitaler vor Ort Kommunikation und DooH, insbesondere zur Unterstützung neuer Sicherheits- und Gesundheitsprotokolle in Folge der Corona-Krise.

AVIXA und die Digital Signage Federation (DSF) tragen mit ihren Ausbildungsprogrammen dazu bei, echte Branchenprofis heranzuziehen – die beiden Organisationen haben jetzt ihre Partnerschaft verkündet. „Diese Partnerschaft mit der Digital Signage Federation wird AVIXAs Bildungsprogramme immens bereichern. DSF bietet eine Fülle von Wissen über aktuell florierende professionelle AV-Lösung“, sagt AVIXA CEO David Labuskes. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem DSF, um AV-Fachleuten bei AVIXA-Veranstaltungen ausserordentlich nützliche Einblicke zu bieten“.

Die Partnerschaft ist besonders für DSF von Vorteil, die mit dem Ende der Digital Signage Expo (DSE) ihre größte Fläche verloren haben, um die Branche anzusprechen. AVIXA bietet mit der InfoComm und der Integrated Systems Europe (ISE), die der Verband gemeinsam mit CEDIA veranstaltet, die größten Pro-AV-Shows der Welt, um Profis wie Neulinge in der Digital Signage-Branche zu erreichen.

„Die Veranstaltungen von AVIXA sind ein idealer Rahmen für das DSF, um sein Bildungsprogramm zu präsentieren – das Publikum ist voll von AV-Fachleuten, die gerne mehr über neue Technologien und Lösungen erfahren möchten“, sagte Brian Gorg, Executive Director der Digital Signage Federation. „Wir waren in den letzten zehn Jahren führend bei der Vermittlung von Digital Signage-Know-how über viele verschiedene Plattformen, und wir können es kaum erwarten, diese aufregende Welt mit dem AVIXA-Publikum zu erkunden“.

Die Zusammenarbeit zwischen AVIXA und dem DSF soll also die Lücke schließen, die für die Digital Signage-Community durch das Ende der DSE entstanden ist und einen neuen Kanal für die Ausbildung im Bereich AV und Digital Signage bieten. „AVIXA hat sich der Unterstützung der Pro-AV-Industrie verschrieben – besonders in schwierigen Zeiten“, so Labuskes. „Obwohl wir die verlorenen Gelder für DSE-Aussteller und -Registranten natürlich nicht zurückerstatten können, können wir den Wert unserer Plattform sicherlich mit einem Rabatt anbieten, um der Branche auf ihrem Weg der Erholung zu helfen“.

Entsprechend können DSE-Aussteller bis zu 25% ihrer verlorenen Vorausszahlungen für die Messeanmeldung und Konferenzen der DSE anrechnen lassen als Kredite für das AVIXA InfoComm 2021-Bildungsprogramm. Bis Ende 2021 sollen sogar bis zu 100 % über das gesamte Veranstaltungsportfolio gutgeschrieben werden können. Später in diesem Monat will AVIXA Einzelheiten über das Programm des DSF für künftige persönliche und virtuelle Veranstaltungen bekannt geben.