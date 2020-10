Auch in diesem Jahr gehört „OOH!“ zu den Unterstützern des internationalen Kreativ-Wettbewerbs Epica Awards. Das vom Fachverband Aussenwerbung (FAW) in Kooperation mit dem Verband Aussenwerbung Schweiz (AWS) und dem österreichischen OOH-Unternehmen Gewista herausgegebene Out of Home-Fachmagazin wurde erneut in die Epica-Jury eingeladen. Diese setzt sich aus mehr als 200 Journalisten von Magazinen und Online-Publikationen für Werbung, Design und Marketing in über 50 Ländern zusammen, darunter so bekannte Namen wie „Campaign“, „Adweek“ oder „Forbes“.

„Die erneute Berufung von OOH! in die Epica-Jury ist Anerkennung der Professionalität, mit der die OOH-Branche in DACH ein eigenes Fachmagazin unterhält, und unterstreicht zugleich die Relevanz von OOH als Plattform zur Vermittlung und Förderung von Kreativität“, betont FAW-Geschäftsführer Prof. Dr. Kai-Marcus Thäsler. Die Expertenjury aus den Reihen der Fachpresse macht die Epica Awards zu einer Besonderheit innerhalb der weltweiten Szene für Kreativ-Preise und ist zentrales Prinzip des Wettbewerbs seit seinem Start im Jahr 1987.

Mit der Verpflichtung von Chefredakteuren und führenden Journalisten sicherte Epica-Gründer Andrew Rawlins allen Teilnehmern eine ebenso unabhängige und objektive wie fachlich versierte Beurteilung ihrer eingereichten Arbeiten. Zugleich wird das kreative Schaffen unmittelbar mit zahlreichen Plattformen zu seiner Veröffentlichung verknüpft, das Verständnis für die Stärke kreativer Ideen und die Qualität ihrer Umsetzung bei der internationalen Leserschaft kontinuierlich vertieft. Jahr für Jahr erhält Epica mehrere tausend Einsendungen aus über 70 Ländern; zu den Teilnehmern gehören Werbe-, Media und PR-Agenturen, Produktionsgesellschaften, Marketing- und Technik-Unternehmen, Design Studios, Fotografen und freischaffende Künstler.

Bis zum 20. Dezember werden sämtliche Einreichungen über ein Online-Portal in zwei Auswahl-Runden gesichtet und bewertet. Die Gewinner sowie ausgewählte Shortlist-Kandidaten werden exklusiv von den Redaktionen der Epica-Jury veröffentlicht. Dazu sind die prämierten Arbeiten im aufwändig gestalteten Epica Jahrbuch aus dem Verlagshaus Bloomsbury zu sehen.