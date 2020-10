Die dynamische Kampagne an den Flughäfen in München, Berlin, Düsseldorf und Hamburg – die zu Goldbachs Cittadino Netzwerk gehören – zeigt nur Fahrzeuge des Carsharinganbieter Share Now, die auch gerade frei vor Ort verfügbar sind. Die Kampagnenmotive werden in Echtzeit mit der künstlichen Intelligenz von AveryCore auf Basis der Verfügbarkeit der Fahrzeuge ausgespielt. Ziel ist es, die potentiellen Share Now-Kunden schon direkt beim Ankommen auf die Nutzung und Verfügbarkeit des Angebots aufmerksam zu machen.

„Dynamische Kampagnen sind einer der Trends im Bereich DooH. So können Kunden nicht nur die Awareness für ihr Produkt beim Kunden stärken, sondern gleichzeitig wertvolle Zusatzinformationen transportieren, so dass die Werbebotschaft durch relevante Echtzeitdaten ergänzt werden kan“, sagt Claudia Zayer, Unit Leitung DooH der Goldbach. „Die Kampagne von Share Now ist hierfür ein Paradebeispiel. Die Verknüpfungen, ein VAST-Link in der DSP, lassen sich an kundeneigene Systeme anfügen, aber auch mit unternehmensexternen Informationen wie Wetter oder Uhrzeit, verknüpfen. Die Spielräume sind hier vielfältig und die Entwicklung von Dynamic Ads befindet sich noch am Anfang.“

Die Verantwortung der strategischen Planung und Aussteuerung der digitalen Out-of-Home Kampagne liegt beim Location Based Marketing Spezialisten Posterscope. Gesamtverantwortliche Mediaagentur von Share Now ist Carat gemeinsam mit Posterscope, die zum Dentsu Aegis Network gehören. Die Kreation stammt von Jung von Matt / SAGA.

Der Einsatz von Dynamic Ads bietet den Kunden laut Goldbach einige Vorteile: Durch das Microtargeting lassen sich attraktive Zielgruppen durch die Verknüpfung der Werbebotschaft mit Datenquellen passgenau erreichen – und das sogar in Echtzeit. Die Bereitstellung der Inhalte ist simpel und die kundenspezifischen Werbekampagnen können ebenfalls einfach automatisiert werden. Das System biete darüber hinaus die Möglichkeit, alle digitalen Formate für alle Kanäle zu erstellen, so Goldbach. So sollen sich auch Budgets effizienter nutzen und letztlich die Umsätze steigern lassen.