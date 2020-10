invidis nimmt den World Energy Day (22. Oktober) zum Anlass sich mit nachhaltigen Digital Signage Konzepten zu beschäftigen. Neben ePaper-Lösungen können insbesondere auch betriebsverlängernde Maßnahmen die Nachhaltigkeit von Digital Signage verbessern. Eigentlich ein Tabuthema zu dem sich Displayhersteller nur ungern öffentlich äußern.

Für Indoor Digital Signage Installationen sind bisher auch keine wirklich sinnvollen Betriebsverlängerungen am Markt verfügbar. Das höchste der Gefühle ist bisher Remarketing – also der Verkauf von gebrauchten Displays nach 3-5 Betriebsjahren zur weiteren Nutzung im Logistik- oder Produktionsumfeld ohne Kundenkontakt oder eher üblich ein Export in Emerging Market Ländern wie in Afrika. Führend im Markt für Finanzierungslösungen und Remarketing ist CHG-Merdian vom Bodensee und die französische Econocom.

Der norditalienische Displayanbieter GDS (am Markt aktiv mit den Marken GDS und Hantarex) bietet nun eine Verlängerung der Nutzungsdauer der hauseigenen Midas-Outdoordisplaylösungen an. Im Gegensatz zu Indoor Digital Signage Lösungen sind bei Outdoorlösungen aufwändige IP-geschützte Gehäuse notwendig die die empfindliche Elektronik gegen die Elemente der Natur beschützen. GDS ist als Eisenbahn-Spezialist Digital Signage Lieferant vieler europäischer Bahngesellschaften deren Displays aufwändige geschützt werden müssen vor Schnee, Regen, Sonne und Staub.

Über 500.000 Displays hat GDS in den vergangenen Jahren in Outdoor-Umgebung installiert. Die Midas-Display Produkte verfügen über ein spezielles Design, das darauf ausgelegt ist, den härtesten Außenbedingungen standzuhalten und bieten nun eine verlängerte Lebensdauer von zusätzlich 5 Jahren auf mindestens 10 Jahre Betriebsdauer. Im Rahmen des Service & Refurbishment Programm GDS Midas ORO verdoppelt sich die Betriebsdauer der Outdoor-Displays. Ein Großkunde von GDS konnte damit die Nutzung der Displays auf 15 Betriebsjahre verlängern.

GDS ersetzt dabei das Backlight, die Elektronik und Lüfter und falls notwendig auch das LCD-Panel und Schutzglas. Die Garantie des „aufgefrischten“ Systems verlängert sich analog zu einem neuen Display. Das GDS Refurbishment Programm lohnt sich für Nutzer, da Outdoorstelen ein weitaus längere Nutzungsdauer haben als die integrierte Elektronik. Ähnlich planen auch Ladenbauer deren Möbel in der Regel länger doppelt so lange eingesetzt werden wie die 3-5 Jahre Nutzungsdauer der integrierten Digital Signage Displays.

Die Option auf ein Technik-Refresh ist bei neuen Ladenbaukonzepten oft berücksichtigt. In der Praxis scheitert es oft an nicht mehr verfügbaren Displaygrößen und noch häufiger an veränderten Kundenwünschen und Nutzungsszenarien. Nutzungskonzepte von Outdoor-Displays an Bahnsteigen oder Bushaltestellen wie sie GDS oft beliefert sind weniger schnellwechselnden Trends ausgesetzt.

Unter Nachhaltigkeitsaspekten – die insbesondere bei Konzernen und im öffentlichen Bereich immer wichtiger werden – sind betriebsverlängernde Maßnahmen für Digital Signage Touchpoints ein interessanter Trend.