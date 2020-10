+++

Licht, Glas, Gold und intensive Färbung sind die wichtigsten Elemente der neuen Installation von Warexpo für Valentino im Zentrum von Warschau. Der neue Voce Viva Duft, der mit Testimonial Lady Gaga wirbt, wurde in eine modern hinterleuchtete Litfaßsäule am Platz der drei Kreuze gebettet.

Der US-amerikanische AV-Spezialist Boum Creative und Integrator 4Wall Entertainment haben sich zusammengetan, um in New York einen neues xR-Studio (eine Art Holo-Deck mit interaktiven Displays und Projection-Mapping) einzurichten. Durch großformatige hochauflösende Video-Walls und Projection-Mapping können hier beispielsweise visuell beeindruckende Szenen für TV und Film gedreht oder professionelle Konferenzen gehalten werden. Unilumin installierte hier seine UpadIII2.6 Video-Wall aus 12×6 LED-Tiles, die mit zum faszinierenden digitalen Erlebnis im Studio beiträgt.

NEC verbaut neues Raspberry Pi 4

Erst vergangene Woche stellte die Raspberry Pi Foundation ihr neues Compute Module 4 (CM4) vor, jetzt bestätigt NEC Display Solutions ihren Status als Early-Adopter. Das Modul soll in der neuen Generation an Large Format Displays (LFD) des Displayherstellers verbaut werden, um neue Anwendungen für Digital Signage und Conferencing zu unterstützen. Weitere Informationen dazu will NEC in kürze veröffentlichen.

Gestärkt durch die kalte Jahreszeit: Wenn ab Herbst die Temperaturen nach und nach sinken und die Tage kürzer werden, braucht die Haut besondere Pflege. Aufmerksamkeitsstark und emotional ansprechend präsentiert sich die Kampagne von TEOXANE in Genf auf klassischen als auch Leuchtplakaten und digitalen Screens von Neo Advertising.

