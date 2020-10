+++

Diese LED-Säule von Integrator Necsum Trison beeindruckt seit Kurzem Besucher im C.C. Max Center, einer Shopping Mal in Barakaldo, Spanien, mit Animationen über 3 Stockwerke. Leider können wir das Video nicht einbetten, daher gibt es hier den Link zum Posting von Necsum Trison CEO Mikel González.



Über die 85 Meter lange Absen LED-Wall für den Flughafen der schottischen Hauptstadt Edinburgh haben wir bereits berichtet, jetzt erreichte uns allerdings neues Foto- und Videomaterial vom beeindruckenden Mega-Projekt. Die neuen Eindrücke finden sich im aktualisierten Artikel vom September. Ob die Installation – wie im Video angeteasert – wirklich Europas größter Check-In Screen ist, klären wir demnächst in unserem invidis Ranking der größten LED-Projekte in Deutschland, Europa und weltweit.

Programmatic und Echtzeit-Vermarktung im Trend

Die Vermarktung von DooH-Flächen wird immer schneller und könnte in Zukunft nur noch in Echtzeit ablaufen – So die Prognose von Goldbach Geschäftsführer Robert Stahl und Claudia Zayer, Unitleiterin DooH, in einem Interview mit dem Medien-Magazin W&V. Programmatic öffnet neue Möglichkeiten, ob im noch gezielteren Targeting dank Dynamic Ads oder in der Smart TV-Werbung, wenn die Werbung passend zum Zuschauer und Programm gezeigt wird. Welche Innovationen wir erwarten können, was sich beim Auftritt von Marken ändern muss und welche Learnings es jetzt schon gibt, erklären Stahl und Zayer ebenfalls. Wir empfehlen: einfach mal reinlesen in dieses sehr interessante Interview zum Thema „Vermarktung künftig nur noch in Echtzeit“, hier der Link.

Der Countdown zur Skisaison läuft, in rund 6 Wochen ist es soweit. Alpine Media Technology aus Denver, Colorado (USA) entwickelt Digital Signage-Lösungen für Alpintourimus und Ski-Resorts, darunter auch Sessellift-Displays. Hier können auf dem Weg zur Piste mögliche Abfahrten studiert oder Restaurants zur Einkehr begutachtet werden. Außerdem finden sich Infos zu zusätzliche Features und Besonderheiten im Skigebiet. Nick Haggard, Director of Direct and Programmatic Sales, zeigt im kurzen Video die Tech.

