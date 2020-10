Anzeige

Kurz gemeldet KW41 Digital Signage Notizen der Woche

Filtersysteme für frische Luft in Büros oder geschlossenen öffentlichen Bereichen wie Flughäfen liegen im Trend, Mann + Hummel zeigt neue Lösungen. Nachhaltigkeit ist auch Thema in der Klima-Arena in Sinsheim, die mit einem Tunnel aus 112 OLED-Displays aufwartet. Am anderen Ende der Welt in Singapur fasziniert derweil eine blumige Installation aus gebogenen LED-Panels die Besucher einer Shopping-Mall. Agentur pilot aktualisiert die Erkentnisse ihrer Studie „Markenkommunikation in Krisenzeiten“.