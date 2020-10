+++

Über den neuen Telekom Flagshipstore in Stuttgart hat invidis bereits berichtet. Nun meldet Dynascan das sie die 88“ Stretched Display geliefert haben. Wie es sich für Dynascan gehört natürlich High Brightness mit 1000 Nits

+++

Auch über Gerry Weber in Hamburg hat invidis berichtet – allerdings ohne zu erwähnen das Echion aus Augsburg der verantwortliche Digital Signage Integrator war.

+++

Großer Auftritt auf der Messe – LED und Digital Signage trifft auf Automotive. Endlich füllen sich Messehallen wieder – wenn auch weiterhin nur in China.

+++

Eon präsentiert eine neue Ladesäule mit 43″ Display: Die neue innovative Ladelösung E.ON Drive Booster macht es möglich, Ultraschnell-Ladesäulen ohne Tiefbau oder Netzanschluss nahezu überall und zu deutlich günstigeren Kosten zu installieren als bisher. In Oberstdorf im Allgäu war die Booster-Säule anlässlich des Tour-Starts der ID3-Deutschlandtour vor Ort. Das Schnellladesystem E.ON Drive Booster kann gleichzeitig zwei E-Autos mit bis zu 150 Kilowatt Leistung laden und so durchschnittlich in nur rund 15 Minuten für zirka 200 Kilometer mehr Reichweite sorgen. Der Kniff: Ein in der Ladestation verbauter Akku, der von einem herkömmlichen Stromanschluss von 16 bis 63 Ampere dauerhaft gespeist wird, und so beim Laden dennoch eine hohe Leistung erreicht. Entwickelt wurde diese Lösung von E.ON und Volkswagen Group Components. Die benötigten Akkus können zukünftig auch von gebrauchten EV-Fahrzeugen stammen – Kreislaufwirtschaft wie man sie sich wünscht.

+++

Der Modedesigner Gareth Pugh präsentiert das Kunstprojekt „The Reconstruction“ mit Samsungs The Wall

Das Projekt war das erste Mal, dass eine Runway-Collection als „visuelles Konzeptalbum“ präsentiert wurde. Die Ausstellung umfasste 13 Looks, die von 13 ikonischen Songs inspiriert wurden. Die 13 Standbilder und 13 explosiven Modefilmkurzfilme wurden vom weltweit bekannten Digitalkünstler Nick Knight gedreht, während eine begleitende Serie virtueller Landschaften vom Jon Emmony geschaffen wurde. Samsung stelle für das Non-Profit Projekt in London The Wall und Flips zur Verfügung.