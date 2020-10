LED-Installationen 24 Tonnen LED Mega-Screen in Berlin

Der Entertainment District Berlin Friedrichshain erstrahlt in neuem Licht – Die Düsseldorfer Tennagels Medientechnik GmbH realisierte im Auftrag von Toshiba Tec Germany Imaging Systems die Installation der neu gestalteten Videowall 'Marquee Signs' in der Landeshauptstadt. Die Curved-LED-Technik für das Display in 21 Meter Höhe stammt von Unilumin.