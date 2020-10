Der polnische Omnichannel-Händler Eobuwie hat schon einige Erfahrung gesammelt mit der Entwicklung stationärer Flagshipkonzepte. Erfolgreiche Online-Marken in Shopping Center zu bringen bedarf es Mut und digitaler Touchpoints. Den neuen Modivo Fashion Store in Warschau entwickelten erneut die Architekten von Dalziel & Pow mit Tablets, Concierge und digitalen Umkleiden.

Einzigartiger Raum und einzigartiges Design kombiniert mit innovativen technologischen Lösungen. So könnte man das moderne Konzept des ersten Modivo-Stores beschreiben, dessen offizielle Eröffnung im September in Warschau stattfand.

Die Premium-Modemarken Modivo feiert ihr Debüt im stationären Bereich. Es ist die erste Marke in Polen, die ihre Kunden in eine völlig andere, überraschende Realität führt, die eine ungewöhnliche Begegnung mit digitaler Technologie ermöglicht. Natürlich darf auch Digital Signage nicht fehlen – große Videowalls am Eingang und im Store zeigen die neusten Styles und agieren als Trennung zwischen Store und Nahlager.

Der Modivo Store ist für die Architekten das perfekte Beispiel für einen „Future-Store“ – eine einzigartige Kombination von Online- und Offline. Analog zur Schwestermarke Eobuwie ist der Store ein einzigartiger Ort, in dem reihenweise Produkte auf Kleiderbügeln und in Regalen präsentiert werden. Die Suche nach der passenden Größe und besten Farbe erfolgt über digitale Touchpoints. Laut Eobuwie unterscheidet sich das Einkaufserlebnis in der Modivo-Filiale fundamental von traditionellen Stores, hier bilden Mode und Technologie ein perfektes Duo.

Die Marke identifizierte zwei Bedürfnisse:

Erstens suchen Kunden beim Einkaufen nach einem Total Look, der sich aus Produkten mehrerer Lieblingsmarken zusammensetzt. Kunden wollen in der Lage sein, die neuesten Trends auszuwählen und eigene komplette Stile zusammenzustellen.

Zweitens: Kunden wollen Komfort. Und in Modivo finden Kunden Zehntausende von Produkten von Hunderten von Marken an einem Ort. Modivo hat ein breites Angebot von Premium-, Sport- und Casual-Marken, die in Verbindung mit guten Kundenservice ein komfortables Einkaufen ermöglichen.

In der Umkleide können Kunden eine andere Größe oder Farbe über Touchscreens bestellen, ohne die Umkleide zu verlassen. Das passende Produkt wird aus dem Lager an die Umkleide gebracht. Ähnliche Konzepte verfolgt auch die Otto Tochter Bon Prix mit ihrem Connect Store in Hamburg.

Modivo will ein Store für alle Kundengruppen sein. Wer sich mit Technologie und Touchscreens nicht wohl fühlt, dem stehen Concierge-Mitarbeiter persönlich zur Verfügung. Das Team des Shops und der Concierge führen den Kunden Schritt für Schritt durch den Einkaufsprozess und beraten ihn bei der Wahl seines Traum-Stylings.

Die Marke ermutigt die Kunden, ihre Beziehung zur Mode auf eine ganz andere, innovative Art und Weise zu modernisieren.