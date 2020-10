Technologieunternehmen Dyson hat seinen ersten Demo Store mit eigenem Beauty Labor in Hamburg eröffnet. Im edlen, dunkel gehaltenen Shop in der Mönckebergstraße 10 finden Besucher nicht nur die neueste Technologie des Unternehmens, ausgebildete Dyson Stylisten bieten auch Kopfmassagen, Haarpflege und Stylings an – Eine Neuheit in Deutschland, die in anderen Stores beispielsweise in Dubai bereits erfolgreich integriert wurde.

Auf 180 Quadratmetern zeigt Dyson ab sofort in der Hamburger Innenstadt seine innovativen Technologien: Kabellose Staubsauger, Luftreiniger, Leuchten und die Personal Care Produkte wie Haartrockner, -glätter und -styler. „Hamburg und Dyson passen gut zusammen. Hier treffen Weltoffenheit und Fortschritt auf Tradition“, sagt Guillaume Lejarre, Managing Director, Dyson Deutschland. Das Erdgeschoss des altehrwürdigen Kontorhauses wurde monatelang renoviert, um nun im völlig neuen Dyson-Look zu erscheinen. Wie in einem modernen Museum, stehen die Produkte im Vordergrund, der Besuch soll ein Erlebnis sein. Das Motto: in die Hand nehmen, ausprobieren, Dreck machen. Letzteres ist zum Beispiel explizit erwünscht und kann dann anschließend selbst weggesaugt werden.

Im Highlight, dem Beauty Lab, dreht sich alles um den Dyson Supersonic Haartrockner, den Dyson Corrale Haarglätter und den Dyson Airwrap Haarstyler. Oder viel eher: Um die die Haare der Besucher. Professionelle Stylisten bieten nach Terminvereinbarung eine spezielle Haarpflegebehandlung und individuelles Styling an. Die ganze Wohlfühlbehandlung dauert ungefähr 35 bis 50 Minuten, und: der Service ist vorerst für alle Kunden kostenlos. „Es ist entscheidend, dass die Menschen unsere Technologie erleben können, damit sie verstehen, wie sie funktioniert. Das Beauty Lab wurde unter diesem Gesichtspunkt entworfen. Wir behandeln und stylen mit unseren Produkten, die für jeden Haartypen geeignet sind“, sagt Guillaume Lejarre.

Digital Signage kommt in den deutschen Dyson Demo Stores allerdings kürzer, als in anderen Vertretern der Retail-Experience weltweit. Dennoch, das schicke Ambiente, einige gezielt platzierte Ausstellungsstücke und dazwischen viel Technik zum Erleben wissen zu begeistern. So erhofft sich Dyson vom Demo Store in der Mönckebergstraße einen ähnlichen Erfolg wie von den Erlebnisstores in Köln und Oberhausen. Beide feierten in diesem Sommer ihr erstes Jubiläum. Die Anziehungskraft der Dyson-Stores liegt in der klaren Ausrichtung auf Produkt-Experiences – ein Prinzip, das aufzugehen scheint.