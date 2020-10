Wie können sich Digital und Merchandize ergänzen, um ein rundum stimmiges Shopkonzept zu schaffen? Mit dieser Frage beschäftigten sich Bernd Albl, Managing Director Division Digital Retail bei Umdasch The Store Makers und Florian Rotberg von invidis consulting beim Digital SIgnage SUmmit 2020 – The Show am Beispiel Legero, einem preisgekrönten Schuhgeschäft, das kürzlich in Österreich eröffnet wurde.

In Zeiten, in denen kontaktloses Bezahlen und Bequemlichkeit die Nachfrage nach elektronischen Regaletiketten (ESL) im Einzelhandel steigern, übersteigt die Nachfrage das weltweite Angebot bei weitem – Digital Signage-Integratoren und Einzelhändler suchen nach Alternativen. Eine gemischte Verwendung von Etiketten verschiedener Hersteller scheint eine neue Strategie zu sein. Aber was ist notwendig, um eine gemischte Flotte an ESL zu betreiben? Wie unterscheiden sich die Konzepte in verschiedenen vertikalen Märkten? Mehr dazu im Video, das jetzt auch auf unserem YouTube-Channel invidisXworld verfügbar ist.

