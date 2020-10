(D)OoH-Anbieter Wall engagiert sich bereits seit vielen Jahren als Kooperationspartner der Outdoor-Galerie auf dem Jungfernstieg, so auch beim aktuellen Projekt „Der Wanderer über dem Nebelmeer in aller Welt“. Die Ausstellung zeigt an das namensgebende Gemälde angelehnte Instagram-Fotos, auf denen Personen die Pose des Wanderers nachahmen.

Das weltberühmte Gemälde von Caspar David Friedrich ist derzeit in der Hamburger Kunsthalle beheimatet, die im Rahmen der Ausstellung erstmals mit dem Verein Lebendiger Jungfernstieg e.V. kooperiert. Die hinterleuchteten Plakatvitrinen für die Präsentation der Bilder stellt Wall als Sponsor zur Verfügung. Die Ausstellung ist noch bis Ende Oktober zu besichtigen.