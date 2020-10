OoH Eine Stadt wird zur Galerie

Wenn die Menschen wegen Corona nicht mehr zur Kunst können, muss die Kunst eben zu den Menschen kommen – Die Kampagne 'Out and about – Kunst geht raus' hat auf Plakatflächen von Außenwerber Ströer in Wuppertal künstlerische Werke gezeigt. Das Motto: Kunst trotz Social Distancing erlebbar machen.