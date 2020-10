Mit „Kinetic Journeys“ startet Out of Home-Spezialist Kinetic seine neuartige DSP mit nativer Integration von Mobile IDs für die gezielte Planung, Aussteuerung und Optimierung von DOOH-Werbekampagnen. Entwickelt im Rahmen einer exklusiven Partnerschaft mit Hivestack, Anbieter der Plattform AdTech, soll Journeys sämtliche Planungs-, Durchführungs- und Reporting-Tools auf nur einer Plattform zusammen.

Ziel der Plattform: Mit wenigen Klicks digitale Außenwerbung gezielt auf den richtigen DooH-Screens von Ströer, WallDecaux, Goldbach und ECN platzieren. ‚Richtig‘ bezieht sich dabei auf das Targeting, dass durch die Einbindung der Daten von Mobile IDs noch genauer ausfallen soll. Gleichzeitig profitieren Werbekunden laut Kinetic von detaillierten wie smarten grafischen (PoS-)Darstellungen und neuen effizienten Measurement-Ansätzen.

Darunter u. a. ein effizientes Proximity Targeting inklusive der Anzeige von allen verfügbaren POS bzw. Stores und einer direkten Zuordnung aller relevanten DooH-Touchpoints (z.B. in Store-Nähe). Ebenfalls integriert ist ein Audience Targeting, das mithilfe der nativ integrierten Live-Bewegungsdaten über Mobile IDs alle Orte mit hoher Zielgruppen-Konzentration kenntlich macht und eine regelbasierte dynamische Optimierung innerhalb der laufenden Kampagne ermöglicht. Für die gezielte Ansprache der mobilen Zielgruppen stehen umfangreiche Intent- und Behaviour- sowie Footfall-Daten zur Verfügung.

„Kinetic Journeys repräsentiert die nächste Generation an DSP Technologie für DooH in Deutschland“, sagt Marc Marienfeld, CEO bei Kinetic Worldwide Germany. „Dank der 100-prozentigen Fokussierung auf DooH und der nativen Integration von Mobile IDs bietet Kinetic Journeys ideale Voraussetzungen für einen optimierten DooH-Einkauf, von one-to-many zu many-selected. Basierend auf unserer exklusiven Partnerschaft mit Hivestack werden wir Kinetic Journeys sukzessive weiterentwickeln, um für unsere Kunden auch in Zukunft den größtmöglichen DooH-Erfolg sicherzustellen.“

Smarte grafische Darstellungen, Filter nach Orten und Medien sowie eine intuitive Usability sollen die Planung und Umsetzung von DooH-Kampagnen dabei übersichtlich halten. Über eine animierte DSP-Heatmap können beispielsweise alle relevanten Kampagnen-Parameter zusammengeführt werden, um die DooH-Maßnahmen auf Basis von Echtzeitdaten zu betrachten. Zur fortlaufenden Optimierung und Abbildung der Kampagnen bietet Kinetic Journeys umfassende und granulare Reportingmöglichkeiten, inklusive einer gesonderten Ausweisung von Zielgruppen-Kontakten.