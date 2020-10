Die britische Beaver Trison und Asus wurden mit dem Retail System Award 2020 für ihre digitale InStore-Plattform-Lösung für MADE+ ausgezeichnet.

Die Preisträger entwickelten optisch ansprechende digitale Tische mit großformatigen 4K-Touchscreens sowie intuitiv zu bedienende Schreibtische zur Selbstbestellung. Die digitalen Touchpunkte bieten vollen Zugang zu jedem Produkt und jeder Variation des Angebots im gesamten MADE.com-Sortiment und verbessern das Möbelerlebnis der Interior Design Brand aus London.

„Wir haben einer ikonischen und dynamischen Online-Marke erfolgreich geholfen, die allerbeste Technologie einzusetzen, um ihre physischen Räume in noch aufregendere, lohnende und fesselnde Erfahrungen zu verwandeln“, so das Statement der Awardgewinner. Die räumlich begrenzten Showrooms hatten Mühe, die breite Palette und Auswahl an Möbeln der Marke vollständig zu repräsentieren. So konnte oft nur einen sehr kleinen Prozentsatz des gesamten verfügbaren Inventars von MADE dargeboten werden. Die Lösung von Trison und Asus hilft hier – und fügt sich durch das schicke Design selbst gut in den Store.