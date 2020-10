Alles, was man für eine LED-Wall Installation braucht, in einer Komplettlösung – Das verspricht LED-Hersteller Leyard Europe mit der aktuellen Version seiner All-in-One LED Video Wall Solution „TVF Complete“. Damit potentielle Kunden sich selbst von der Wall überzeugen können, veranstaltet Leyard kommende Woche zwei Webinare zu seiner Lösung. Behandelt werden alle wichtigen technischen Spezifikationen und es gibt einen virtuellen Einblick in verschiedene Beispielsszenarien, wie die Leyard TVF Komplettlösung für LED-Videowände professionell installiert und konfiguriert wird.

Die Anmeldung, sowohl zum Commercial Webinar am 6. Oktober, wie auch dem dem technischen Training am 7. Oktober ist unter diesem Link möglich.