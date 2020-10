Aerosole gab es zwar logischerweise auch schon vor Corona, aber ins allgemeine Bewusstsein dringen sie erst seit der Pandemie. Die indirekte Übertragung von COVID-19 und Grippeviren sowie Bakterien über die Luft mittels Aerosole stellt dabei laut bisherigen Erkentnissen tatsächlich eine Gefahr dar, insbesondere in geschlossenen Räumen wie Sitzungszimmern, Büros, Wartezimmer, Verkaufsräumen oder Klassenzimmern. Sich vorzugsweise im Freien aufhalten und grosszügig lüften lautet entsprechend derzeit die Devise.

Was jedoch, wenn man gewisse Räume gar nicht lüften kann? Dagegen lanciert das Schweizer Familienunternehmen Westiform ein neues Produkt, das Luftreinigung mit Hygiene und Informationsmöglichkeiten kombiniert: den Clean Air Tower. Das innovative Produkt arbeitet mit UV-LED Technologie und soll bestehende Schutzkonzepte wirkungsvoll ergänzen. Für die Lösung hat sich Westiform mit dem Hersteller des AiroDoctor zusammengeschlossen.

Informationsbedarf, Hygiene und reine Luft

„Zur Vermeidung einer Ansteckung im Nahbereich ist Distanz nach wie vor extrem wichtig, sei es durch Acrylglasscheiben oder Hygienemasken“, sagt Simone Bächle, Geschäftsführerin bei Westiform. „Jedoch merken wir gerade beim Absatz unserer Desinfektionsspender, dass der Bedarf nach integrierten Informations- und Werbeflächen immer stärker wächst. Damit nicht noch ein weiteres Produkt ‚herumsteht‘ haben wir uns für die Integration des Luftreinigers in die Desinfektionsspender entschieden.“

Der Clean Air Tower verfügt über Informations- und Werbefläche und kann so schnell und einfach für die Informationen zu Schutzkonzepten angepasst werden. Mit dem optionalen 21″-Display, welches den Content über ein integriertes Content Playback CMS ausspielt, eignet er sich auch als digitale Werbefläche. Der Luftreiniger ist in einer Desinfektions-Stele verbaut, die mittels Sensor eine kontaktlose Handdesinfektion ermöglicht. Der Tank des Spenders fasst dabei bis zu 5 Liter Desinfektionsmittel.

Das Kernstück des Clean Air Towers ist der eingesetzte Luftreiniger AiroDoctor. Gesetzt wird auf ein zertifiziertes und geprüftes 4-fach Filtersystem, welches laut Hersteller 99.9 % aller Schadstoffe in der Luft mithilfe von UV-LED Technologie zerstört. Zu diesen Schadstoffen gehören Viren, Staub, Pollen oder auch Gerüche, die sicher im Gerät zirkulieren und mit der UV-LED Technologie zersetzt werden. So entstehen Westiform zufolge keine Gesundheitsrisiken durch UV-C, das Ozon freisetzt und krebserregend ist, und auch der Filter lässt sich bedenkenlos selbst wechseln.

„Wir bemerken einen Trend weg vom Provisorium hin zu permanenten, nachhaltigen Lösungen, die eben auch nach Corona noch ihre Daseinsberechtigung haben“, merkt Simone Bächle an. „Deswegen haben wir ein harmonisches, abgestimmtes Erscheinungsbild für den Clean Air Tower konzipiert, so dass er nach Belieben gestaltet und gebrandet werden kann, um sich perfekt in das Erscheinungsbild und Konzept von Läden, Büros, Konferenzräumen, Praxen etc. zu integrieren.“