Nicht erst seit Corona steigt der Bedarf nach kontaktlosen, automatisierten Serviceleistungen. Schon länger ist ein Wandel in der Gesellschaft zu beobachten, mit dem sich auch die Wünsche und Ansprüche im Retailbereich verändern. Konsumenten erwarten von Supermärkten, dass sie Produkte möglichst einfach, bequem und vor allem jederzeit bekommen können.

Der erste vollautomatisierte TYPY-Supermarkt soll diesen Wunsch erfüllen und eröffnete am Mittwoch 18.11 im Düsseldorfer Medienhafen unweit des Cittadino Standorts seine digitalen Tore. Bestellt wird per App oder vor Ort am Pyramid Computer Bestellterminal. Die digitale Roboterlösung im Hintergrund stellt in kürzester Zeit den Einkauf zusammen und liefert diese automatisiert in den Ausgabebereich. 24 Stunden am Tag und 7 Tage in der Woche. Natürlich auch großformatige Displays im Store zu finden, immerhin stammt das Konzept aus der Feder eines ehemaligen Digital Signage-Managers.

Realisiert wird TYPY mit einem IoT-System, unter anderem mit Smark Robotics-und Franke-Kaffeesystemen. TYPY selbst ist ein Unternehmen der Campo Gruppe, welches im Mai 2020 von Carlo Caldi, Moritz Schmacher und Maximilian Grönemeyer gegründet wurde. Das Unternehmen wird operativ von Caldi und Grönemeyer geführt, welche sich in einem gemeinsamen Netzwerk auf der Suche nach digitalen Investments kennengelernt haben. Nicht nur das gemeinsame Interesse an der Digitalisierung im Retailbereich, sondern auch die langjährige Berufserfahrung verbindet die zwei Rheinländer.

TYPY soll auf die Veränderungen am Retail-Markt eingehen und die neuen Verhaltensmuster bedienen. Sofortige Verfügbarkeit und die Handynutzung haben das Konsumverhalten im letzten Jahrzehnt stark geprägt. Mit der vollautomatisierten und digitalen Infrastruktur soll TYPY als Shoppingangebot den bestehenden Einzelhandel ergänzen.

Düsseldorf dient dabei nur als Standort für den ersten Flagship Store. Innerhalb von drei Jahren sollen 200 neue TYPY Stores deutschlandweit eröffnet werden. Das Sortiment der 24/7-Märkte setzt sich aus klassischen Einzelhandelsprodukten, frischer und regionalen Ware sowie aus Fresh Food (Bowls, Salate, Sandwiches, Müslis, etc) von einem lokalen Caterer zusammen.

Das jeweilige Angebot der TYPY Stores soll sich laut Unternehmensangaben den Bedürfnissen der Verbrauchern anpassen: es kann ein Supermarkt, eine Café-Bar, ein Deli, ein Weinhändler oder in eine Drogerie sein. Der Kunde entscheidet, wofür er TYPY nutzt.