Das Medium DooH und seine Möglichkeiten voll ausschöpfen – Unter diesem Kritikpunkt bewertete Clear Channel in diesem Jahr zum zweiten Mal DooH-Kampagnen in der Schweiz. Ausgezeichnet für die beste digitale Out-of Home-Kampagne wurde Credit Suisse für „Bank for Entrepreneurs“. In der Jury saßen Vertreter von Clear Channel, Media- und Kreativagenturen sowie Kunden des Außenwerbers.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die Kampagne erzielte in den Kategorien Botschaft, Technologie und Nutzung Medium sowie Kreativität die höchste Punktzahl. Weitere Bewertungspunkte waren laut Clear Channel die Gestaltung und Implementierung der Markenbotschaft und ob die Zielgruppe konsequent angesprochen wird. Auch hier konnte Credit Suisse bei der Jury punkten. Verantwortlich für die Gewinner-Kampagne sind die Medienagentur MediaCom sowie Kreativagentur Thjnk. „Bank for Entrepreneurs“ lief zwei Wochen lang im Januar auf Digital Signage im Zentrum von Zürich.