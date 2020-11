Die NovoTouch Display-Serie erhält Zuwachs. Vivitek bringt gleich drei neue Modelle in 65″, 75″ und 86″ auf den Markt. Die Displays verfügen über zwei Einstellungs-Modi und können zwischen ‚Wireless Collaboration‘ und ‚Digital Signage‘ wechseln. Für Unternehmen und Bildungseinrichtungen bestückte Vivitek die Serie mit Funktionen für die Nutzung als Whiteboard und Tools für drahtlose Präsentation und zur Bildschirmaufzeichnung. Auch Googles G Suite wird voll unterstützt. Apps für Videokonferenzen wie Zoom stehen auf Knopfdruck zur Verfügung. Darüber hinaus können dank des offenen Android 8.0 Betriebssystems Weiterbildungs-Apps wie etwa Canvas oder Blackboard über den integrierten App Store oder manuell installiert werden.

Nachdem das Meeting oder die Schulung beendet ist, können die NovoTouch-Modelle nahtlos in den Digital Signage-Modus wechseln und als Info-Anzeige/Werbefläche genutzt werden. Damit muss das Display auch zwischen den Konferenzen nicht leer bleiben.

Die Touchdisplays über einen Slot für ein Standard-Windows OPS-Modul. Nutzer können also auch in der vertrauten Windows-Umgebung mit MS Office, Skype und Co arbeiten. Auf Hardwareseite verbaut Vivitek auf ein neues IPS-ADS-Panel, das ein natürliches Schreibgefühl und eine hohe Bildqualität liefern soll. Bei der Konnektivität setzt das Unternehmen auf eine webbasierte Anwendung: Nutzer können sich einfach von ihrem mobilen Gerät über die Website www.Launchnovo.com mit dem Display verbinden. Das Gerät zeigt dazu auf Wunsch auch einen QR-Code an. Inhalte können so über das Web unkompliziert auf das NovoTouch gespiegelt werden – ganz ohne Kabel.

Zusätzlich bietet Vivitekt eine ‚NovoConnect App‘ sowie entsprechende Software an. Auch damit lässt eine direkte Verbindung zu den NovoTouch-Displays oder jedem anderen Novo Ecosystem-Produkt drahtlos aufbauen. Die Displays verfügen natürlich trotzdem über Anschlüsse: drei HDMI-Eingänge 2.0, ein HDMI-Ausgang und mehrere USB2.0- sowie 3.0-Anschlüsse spendiert Vivitek den Displays.

Die drei neuen Modelle sind zu folgenden Preisen erhältlich: