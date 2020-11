„Der Parkplatz ist der neue Laden“ ist der Titel der nächsten monatlichen Digital Signage Power Hour des AV-Branchenverbands AVIXA. Das einstündige Webinar am 1. Dezember zeigt die Fortschritte, die Restaurantbesitzer bei Drive-Thru und Einzelhändler bei Bestell- und Abholsystemen an Parpklätzen gemacht haben.

So bieten in den USA einige Händler seit Corona einen smarten Abholservice an ihren Parkplätzen: Der Kunde kann Ware, die er Online oder auf Digital Signage vor dem Store/in dessen Schaufenster sieht, im Auto sitzend über sein Smartphone bestellen. Ein Mitarbeiter im Store sucht die Bestellung zusammen und bringt sie nach draußen zum Fahrzeug des Kunden. Hier wird sie entweder durch das Fenster überreicht oder auf Wunsch kontaktlos direkt in den Kofferraum gelegt. Das System orientiert sich stark an Drive-Thru im QSR-Bereich (Quick-Service-Restaurant), funktioniert aber eben auch ohne eigene Lanes und Schalter, deren Bau deutlich höhere Investitionen erfordern würde.

Die Expertenrunde der Power Hour besteht diesmal aus:

Ben Reynolds , Vice President of Business Development bei Stratacache . Er leitet Geschäftsentwicklung, Markteinführung und Produktstrategien für die InStore Analytics und Retail-Marketingplattform „Walkbase“ des Digital Signage-Anbieters

Die Anmeldung zur Dezember Digital Signage Power Hour am kommenden Dienstag ist unter diesem Link möglich.