C&A startet eine eigene TikTok „Outfitchallenge“ – Und zwar vom Schaufenster aus. Der neue 344qm große Flagship-Store der Modekette im belgischen Antwerpen wirbt für das Projekt auf einem von der Straße gut sichtbaren Digital Signage-Display. TikTok als Videoplattform ist bei der jungen Zielgruppe der Marke beliebt. Die Installation, für die Systemintegrator xplace verantwortlich zeichnet, ist entsprechend bewußt als übergroßes Smartphone verpackt.

Die ‚Outfitchallenge‘ selbst, so der Eigenname der beliebten Videos auf TikTok, wird bei C&A von mehreren in Belgien bekannten Influencern vorgemacht. Die wechseln schnell in flüssigen Übergängen ihr Outfit, kombiniert mit kurzen Posen. Die Kampagne soll nicht nur jüngere Generationen ansprechen und in den Store ziehen, sondern sie auch zum Mitmachen anregen. So will C&A interaktiv mit seinen Kunden interagieren und sie an sich binden – modernes Next-Level-Marketing mit Digital Signage.