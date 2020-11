Mit der BackBox XL präsentiert Kindermann eine elegante Displayhalterung zur bodentiefen, fixen Wandmontage. Dank eines großen Innenraums können Kabel und weitere Medienkomponenten unsichtbar und sicher verstaut werden. Im Servicefall sind die Komponenten so leicht zugänglich und trotzdem vor unberechtigtem Zugriff geschützt.

Die Halterung ist dabei für Displays bis zu 65 Zoll oder 45 kg geeignet. Neben dem Einsatz in kleineren und mittleren Besprechungsräumen eignet sich die Lösung auch als Infotainment-Stele in öffentlichen Bereichen wie Foyers oder Shops. Für eine einfache und schnelle Montage sorgen selbstverriegelnde Rastbolzen.

Die pfiffige All-in-One-Montagelösung bietet viele Möglichkeiten zur Individualisierung. Je nach Kundenwunsch integriert Kindermann frontseitig Anschlussfelder mit Steckdosen oder Schnittstellen. Standardmäßig ist die BackBox XL in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich. Die Frontblende kann als Werbefläche in jeder RAL-Farbe oder passend zum Ambiente in Holzoptik geliefert werden. Der Preis für die Standard-Version liegt bei 590,- Euro.