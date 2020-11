In einem neuen Video zeigt Ströer, wie es aussah, als der neue Mega Vision-Screen am Innsbrucker Ring aufgebaut wurde. Das 28 Quadratmeter große Display in München ist einer von aktuell rund 25 „Mega Visions“ in Deutschland und wurde im Sommer installiert.

„Mega Vision“ bezeichnet die großformatigen digitalen Screens von Ströer in einigen deutschen Städten wie Bremen, Düsseldorf, Köln oder Hamburg. Die Größen der Displays reichen dabei von 15 bis knapp 70 Quadratmeter. Platziert sind die Installationen sowohl Indoor in Bahnhöfen und Einkaufszentren, als auch im Außenbereich an hochfrequentierten Standorten. In einem neuen Video zeigt Ströer jetzt, wie der DooH-Screen im Sommer installiert wurde. Auch der ‚kleine Bruder‘ mit 15qm am Leuchtenbergring wird nochmals präsentiert.



Das 28 Quadratmeter große Display an einer Fassade am Innsbrucker Ring kann zwar nicht mit den Installationen in St. Pauli mithalten (70qm & 50qm). Die Münchner sind aber vermutlich auch etwas schwieriger bei der Genehmigung, wenn es um große Displays geht. Immerhin wurde der Drohnenflug für das Video freigegeben – auch das ist in München kein leichtes.