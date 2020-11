Die durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne eines Schülers liegt Studien zufolge in der Regel zwischen 10 und 15 Minuten. Der Unterricht dauert meist allerdings 60 bis 90 Minuten. Gerade visuelle Informationen bleiben aber besser im Gedächtnis hängen – wenn sie denn fortschrittlich und interessant präsentiert werden. Hier will Philips Professional Display Solutions (PPDS) mit seiner neuen T-Line Bildungseinrichtungen digital unterstützen und das Lehren und Lernen erfolgreicher gestalten.

Die neuen interaktiven Displays mit Whiteboard-Funktion der T-Line sind ab sofort in den Größen 65″, 75″ und 86″ in EMEA erhältlich. Jeder Screen verfügt über eine hochgeschwindigkeits Multi-Touch-Oberfläche für bis zu 20 Berührungspunkte. Bei der Entwicklung hat der Hersteller auch seine enge Zusammenarbeit mit Google fortgeführt. Entsprechend laufen alle Displays auf dem neuesten verfügbaren Android OS und haben Zugriff auf die Google-Suite. Es werden aber auch andere wichtige Betriebssysteme wie ChromeOS, MacOS, Windows und iOS unterstützt. Neue Anwendungen können direkt aus dem CMND-App-Store von PPDS installiert werden. Der hält die Software auch ständig auf dem neuesten Stand.

„Unsere T-Line bringt Klassenzimmer zusammen und schafft eine äußerst kooperative Lern-Umgebung, in der Schüler und Studenten ermutigt werden, sich Gehör zu verschaffen“, sagt Harold Niericker, Product Management Strategist for Signage bei PPDS. „Der Markt für Bildungstechnologie wird sich bis 2022 vermutlich auf 40,9 Milliarden Dollar mehr als verdoppeln. Technologie ist in Klassenzimmern nicht nur zu einem wesentlichen Bestandteil des Lehrens und Lernens geworden, sondern sie ist auch zunehmend ein wichtiger Entscheidungsträger für Eltern und Schüler bei der Auswahl ihrer Schule, Hochschule oder Universität. Mit unseren Lösungen wollen wir Schülern wie Lehrern gleichermaßen die Werkzeuge an die Hand geben, die sie brauchen, um in der modernen Welt das Beste aus sich zu holen.“

Da es laut Philips PDS zudem für Bildungseinrichtungen wichtig ist, ihre Investitionen längerfristig anzulegen, wird auf die T-Line eine längere Garantie gewährt: 5 statt nur 3 Jahre.