Für sein „zwei nullen. eine schmeckt“ Plakat zur US-Wahl hatte die Hamburger Trend-Getränkemarke Fritz-Kola viel Kritik, aber auch viele positive Zurufe bekommen. Nachdem Trump die Wahl verloren hat wurde das Plakat leicht umgestaltet – und sorgt erneut für Schlagzeilen. Klasse Marketing-Idee mit Happy End.

Zürich verbietet einem Gastronomen die digitale Vitrinenwerbung – Weil die Tablets zu hell leuchten

In der Neuen Züricher Zeitung haben wir einen interessanten Artikel entdeckt. Die Stadt Zürich verbietet einem Gastwirt, Displays für die Anzeige seiner Speisekarte in einer Vitrine zu nutzen. Grund sind strenge Vorschriften zur Erhaltung des Stadtbildes. Integrator City Lights AG, der für die Installationen verantwortlich war, stritt schon öfters mit den Behörden. Eine lesenswerte Story, die wie mit unseren Leser teilen wollen: Link zum Artikel

Witzige Installation im Schaufenster einer Filiale des Schweizer Schokoladenherstellers Lindt. Neben einem Display kommt eine Rube-Goldberg-Maschine zum Einsatz, per Definition eine „Nonsens-Maschine, die eine bestimmte Aufgabe absichtlich in zahlreichen unnötigen und komplizierten Einzelschritten ausführt“. Es muss eben nicht alles digital sein, um Wow-Effekte zu erzeugen. Die richtige Mischung machts.

Das WOW Porto Weinmuseum in Porto Gaia in Portugal setzt auf Digital Signage von LG für eine faszinierende digitale Experience. Integriert wurden die Lösungen von AVTech Portugal und der Axians Portugal GEMA – Digital and Technology Agency. So geht moderne interaktive Wissensvermittlung.

Digital Signage bei Decathlon

invidis hatte zuletzt öfter über den Sportartikelhändler Decathlon berichtet, der gerade besonders in Süddeutschland stark expandiert. Zwar will sich Decathlon digital stärker aufstellen und testet auch moderne Retail-Technologien wie beispielsweise kontaktlose Bezahlung im ‚Just Walk Out‘-Prinzip – die Digital Signage-Installationen halten sich allerdings bisher in den Filialen in Grenzen.

Im Rahmen der geplanten großen Neueröffnungen soll sich das ändern. Wie uns die Echion AG mitteilte, installierte der Augsburger Integrator am neuen Standort in Weiterstadt drei DS-Stelen sowie eine 3×55″ Display-Wall installiert. In München wurden zwei weitere DS-Stelen integriert. Zeigen sollen die Digital Signage-Installationen künftig neben Angeboten auch Sportvideos, Service-Infos und Image-Filme zu Themen wie Nachhaltigkeit.

