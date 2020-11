Die Digitalisierung von Schulen ist seit Jahren nicht nur in Deutschland ein Thema, dass jeden betrifft: Eltern, als zukünftige Arbeitgeber der heranwachsenden Generation, wie auch Systemintegratoren und Planer. Mit den inzwischen fließenden Geldern der Förderung „DigitalPakt Schule“ treten Bildungseinrichtungen mit Anfragen und Aufträgen an AV-Unternehmer heran. Aber Schule ist nicht gleich Schule. Die richtige Technologie zu finden und geschickt zu installieren kann ungeübte Integratoren durchaus vor Herausforderungen stellen. Zudem muss dem Kunden die Technologie und der Mehrwert erläutert werden.

Um das auch für einige Brancheninsider noch „unerforschte“ Terrain zu beleuchten veranstaltet AVIXA im November ein Webinar mit Consultant und macom Geschäftsführer Siegfried Hermann. Das Event unter dem Titel „Digitalisierung der Schulen – Herausforderungen und Vorgehensweisen im modernen AV-Business“ findet am 17. November um 16:00 Uhr CET statt. Eine Wiederholung des Webinars ist für den 24. November zur gleichen Uhrzeit geplant.

Ein weiteres neues AVIXA Webinar beschäftigt sich mit der Installation von digitalen Lautsprechern. In wenigen Jahren werden IP-Lautsprecher nach Ansicht des Branchenverbands den AV Markt stark verändert haben. In diesem Webinar, das in Kooperation mit dem Schweizer Hersteller Barix entsteht, teilen Experten für IP-Audiotechnik ihr Fachwissen. Präsentieren wird Sascha Klink, langjähriger Produktmanager für Audio over IP-Produkte bei Barix. Nach einer Einführung in die wichtigsten Funktionen und Begriffe soll der Schwerpunkt auf relevanten Protokollen, deren Vor- und Nachteilen, Best Practices und Beispielen für die Einrichtung von IP-Lautsprechern liegen.

Das Webinar „Installationen von digitalen Lautsprechern auch mit begrenzten IP-Kenntnissen entwerfen und implementieren“ stellt das letzte AVIXA Webinar 2020 und findet am 8. Dezember um 16:00 Uhr CET statt.

Termine und Links in der Übersicht: