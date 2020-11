DooH-Kampagne in UK Mit einem Lächeln durch den Lockdown

Wer derzeit zur Mittagsstunde in UK auf DooH-Displays von Ocean blickt, sieht lachende Gesichter. Die Kampagne von Außenwerber Ocean Outdoor soll die trübe Stimmung der Bevölkerung im Lockdown heben – mit einer täglichen Injektion Glück. Von Southampton bis Aberdeen werden täglich um 12 Uhr nachmittags 60 Minuten lang auf den DooH-Displays von Ocean nutzergenerierte Inhalte gezeigt – solange, bis die Sperre aufgehoben wird.

„Ein Lächeln hilft den Menschen durch den Tag, es ist ein natürliches Antidepressivum. ‘When you’re smiling, the whole world smiles with you’ erinnert uns schon das bekannte Lied von Frank Sinatra. Wir hoffen, dass eine tägliche Dosis fantastischen Lächelns und glücklicher Gesichter dazu beiträgt, auch die Stimmung der Menschen auf der Straße zu verbessern. Bis wir das Ende dieses ungeheuer schwierigen Jahres gemeinsam erreichen“, sagt Richard Malton, Chief Marketing Officer von Ocean Outdoor.

Die Fotos für die Kampagne sammelt Ocean unter www.oceanoutdoor.com/smile. Dazu liefert der Außenwerber auch gleich 7 Gründe, warum es gut ist, auch in schwierigen Zeiten jeden Tag zu lächeln: