Ocean Outdoor erwarb Anfang des Jahres 100 Prozent von AdCityMedia (ACM), jetzt bekommt die neue Tochter auch einen neuen Namen: Ocean MediaTech. Hier will Ocean das Fachwissen von ehemals ACM im Bereich Retail-Technologie, -Software, -Hardware und -Design mit den eigenen Erfahrungen aus (D)OoH verknüpfen, um skalierbare standortbezogene digitale Kommunikationslösungen anzubieten. Die Tochtergesellschaft unterstützt Einzelhandelskunden bei der Verwaltung ihrer eigenen Medienkanäle durch digitale Screens in Geschäften mit High-Tech-Funktionalität und großformatige Werbung an Fassaden.

Ocean MediaTech mit Sitz in Schweden ist derzeit in den nordischen Ländern tätig, Ziel ist aber, auch in andere Ocean-Gebiete zu expandieren und dort Lösungen für Bereiche wie Lebensmitteleinzelhandel, Mode, Finanzen, Automobil, Telekommunikation, Gastgewerbe und Pharma anzubieten. Das Unternehmen wird von CEO Hoss Khosravi geleitet, dem ehemaligen Chief Operating Officer von Ocean Outdoor Nordics und von einem 14-köpfigen Team unterstützt.

In Zukunft soll der Schwerpunkt auf kreativen Experiences liegen, bei denen Digital- und Analogtechnik kombiniert werden. Ocean schließt nicht aus, auch in den Immobilienbereich zu expandieren und beispielsweise Bürokomplexe mit dynamischen Digital Signage Informations- und Entertainment-Lösungen auszustatten.

„Die Kombination aus unserem dynamischem Retail-Tech Sortiment mit Kreativität und einem hochwertigen Kundenstamm, gepaart mit Ocean’s Erfahrung im digitalen Out-of-Home- und Medienverkauf, bietet eine einzigartige, symbiotische Beziehung, um kommerzielle Möglichkeiten zu fördern“, sagt Hoss Khosravi, CEO der neuen Ocean MediaTech. „Die Umbenennung in Ocean MediaTech vermittelt dabei allen Vertikalen Vertrauen und ist ein Gütesiegel für zukünftige Geschäftspartner, mit denen wir zusammenarbeiten wollen.“