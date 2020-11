Out of Home IAB veröffentlicht Programmatic Guide

So schwierig das aktuelle Jahr für die DooH-Branche bisher verlaufen ist, so stark wächst weiterhin der Trend zu programmatischer Außenwerbung. DooH-Werbeflächen automatisch zu buchen und den Content datenbasiert auszuspielen wird immer bedeutender. Laut dem Bericht „Attitudes to Programmatic Advertising 2020“ des Interactive Advertising Bureau (IAB) Europe glaubt fast ein Drittel der Medien-Agenturen, dass DooH im Jahr 2021 der wichtigste Wachstumsbereich für programmatische Investitionen sein wird.

Entsprechend will IAB auch die Werbekunden auf den Trend vorbereiten und hat in seinem Knowledge Hub den „Programmatic Out Of Home (OOH) Advertising Guide“ veröffentlicht. Der Guide erklärt die Stärken und Möglichkeiten von Programmatic DooH. Und zeigt bewährte Verfahren und Überlegungen auf, um die Kreativität und den Erfolg entsprechender Kampagnen zu messen. Dazu untersuchte IAB den Trend in ganz Europa und arbeitete mit verschiedenen Experten von Awarion, Nielsen, OMD oder Displayce zusammen.

Auch WallDecaux hat bereits einen Leitfaden zum Programmatic-Trend veröffentlicht:

„Selbst in Zeiten von Abriegelungen und Ausgangssperren spielt DooH eine wichtige Rolle für Marken, um ihr Bewusstsein und ihre Sensibilität für die Situation zu demonstrieren. Der programmatische Kauf von DooH ermöglicht es Marken und Agenturen, ihre Ausgaben zu kontrollieren, sofort auf Sperrzeiten – ob regional oder national – zu reagieren und sich auf Tageszeiten zu konzentrieren, die eine größere Reichweite haben“ schreibt IAB in der Mitteilung zum neuen Guide. „Vermarkter haben mehr Kontrolle denn je, um in Echtzeit den perfekten Standort, die Bildschirmgröße und den Zeitpunkt auszuwählen, um ihre Zielgruppen zu erreichen.“

Der „Programmatic Out Of Home (OOH) Advertising Guide“ ist kostenlos unter diesem Link als PDF zu finden.