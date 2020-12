Das erste Projekt ist das Click & Collect Konzept Modivo vom polnischen Onlinehändler Eobuwie. In Warschau eröffnete im Oktober ein volldigitalisierter Fashionshop. Designed von der Londoner Retailarchitekten von Dalziel & Pow und gebaut vom polnischen Digital Signage Integrator Nanovo

Ganz anders und trotzdem bemerkenswert digital ist der neue Flagshipstore von Coach in Shanghai. Wie in China üblich – viel LED hilft viel. LED-Installationen soweit das Auge reicht – an der Fassade ebenso wie im Store. Auch wenn die Masse an LED für europäische Augen sehr üppig scheint, so sind die digitalen Touchpoints doch intelligent mit den Regalsystemen verbunden. Der ganze Store lässt sich somit mittels Content auf Knopfdruck verändern.

