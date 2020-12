Kühlschränke, Wasch- und Spülmaschinen – die Kategorie Weiße Ware war neben Desktop Monitoren die Gewinner der Pandemiekrise. Seit zwanzig Jahren versucht LG Electronics auch die Europäer zu überzeugen, ihre bewährten europäischen Kühlschränke von Bosch, Electrolux und Miele gegen digitale Superkühlschränke aus Korea einzutauschen. Digital aufgerüstet bis unters Dach mit digitalen Finessen zeigen LG Electronics und Samsung wie ein simpler Kühlschrank zum Digital Hub der Familie werden kann.

Ganzweit vorne ist LG mit dem InstaView Kühlschrank: ausgestattet mit einem transparenten Display ermöglicht der Doppeltür-Kühlschrank ein Blick ins Innere ohne die Tür zu öffnen. Klopf, Klopf und der 23% größere Screen schaltet in den Transparent-Modus. In der neusten Generation kann der Nutzer den intelligenten Kühlschrank auch per Voice Assistant steuern, so öffnen sich die Kühlschranktüren per Stimme selbstständig wenn beide Hände mit Einkäufen belegt sind.

Aus Digital Signage Sicht bietet das integrierte Touch-Display unendlich viele Möglichkeiten um zum Beispiel in der Büroküche die Video-Kommunikation mit Home Office Kollegen auf Zuruf zu aktivieren. Oder digitale „Sticky Notes“ die den geliebten Kollegen erinnern seine abgelaufenen Lebensmittel zu entfernen. Aber ganz im Ernst – interaktive Displays in der Teeküche sind ein idealer Touchpoint für Mitarbeiterkommunikation.

Liebe Digital Signage Gemeinde – wer hat die besten Ideen? Die Digital Signage Komponente läuft mit Sicherheit auf WebOS und Platz für eine Webcam findet sich sicherlich auch.

