Polo Ralph Lauren bewirbt mit einer großen DooH-Kampagne die Möglichkeit im Store einkaufen zu gehen ohne wirklich vor Ort zu sein. Möglich machen das Polo Ralph Lauren Stylisten die aus dem Store heraus Kunden via Video beraten. Auch andere Brands planen ähnliche Angebote um Kunden in den kommenden Wochen des Lockdowns weiter bedienen zu können. Treiber ist natürlich auch die vorhandenen Waren abzuverkaufen, insbesondere in Fashion ist der Druck immens.

Rechtlich ist der Verkauf möglich, auch lokale Händler nutzen Online-Kanäle um den Warenbestand in Ladenlokalen abzubauen. Doch nicht überall ist der Betriebsrat mit Live-Shopping Konzepten während des Lockdowns einverstanden. International tätige Retailer können auch auf Filialen im deutschsprachigen Ausland zurückgreifen, für die weniger harte Lockdown-Regeln gelten. Aber eine Umfrage von invidis bei ausgewählten Einzelhändlern zeigt eine große Offenheit und Interesse an dem Thema.

Digital Signage Anbieter wie die Hamburger Muse Content haben sich auf das Thema Live-Shopping in den letzten Monaten konzentriert und sind mit der digitalen Ergänzung zu Digital Signage erfolgreich am Markt unterwegs.