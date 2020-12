Letzten Winter war noch Schlangestehen angesagt beim Skiverleih Intersport Kitzsport in Kitzbühel. In diesem Jahr hat das Traditionsunternehmen die Abläufe in einem seiner Shops modernisiert. Mit einem maßgeschneiderten digitalen System aus Online- und Digital Signage-Lösungen von Peakmedia.

Der österreichische Full-Service Anbieter installierte im Store fünf digitale Check-In-Punkte und vier 43″-Displays über den Ausgabeschaltern des Skiverleihs. An den Check-Ins können sich die Kunden registrieren und Daten zur benötigten Ausrüstung eingeben, von der Schuhgröße bis zum Gewicht. „Mit dem Bestätigen der Daten erscheint der Name des Kunden auf den Screens. Damit weiß er, wann er an der Reihe ist und wird zudem – je nachdem ob er Skischuhe oder Skier braucht – in den passenden Bereich im Geschäft geleitet. Gleichzeitig erhalten die Mitarbeiter die Informationen und beginnen mit der Bereitstellung des Materials“, erläutert Stefan Schwingenschlögl, Marketing & IT Verantwortlicher bei Kitzsport. Ist der passende Schuh gefunden, wird er direkt auf den Kunden registriert.

Auch eine Online-Registrierung ist möglich. Geben Sportler bereits von zu Hause die Daten ein, stellt Kitzsport das passende Material vorab bereit. Kommt der Kunde später in den Verleih, braucht er an den Check-In-Punkten nur noch den Registrierungs-Code scannen – entweder direkt vom Handy oder von einer ausgedruckten Buchungs-Bestätigung. „Es ist ein modernes Nummernziehen“, so Schwingenschlögl.

Die neuen 43″ Screens im Store sind zweigeteilt. Neben der Warteliste werden weitere Informationen zu Kitzsport oder Eigenwerbung abgespielt. Etwa zum Verleihsystem, das den Kunden erlaubt, die Skier auch an anderen Standorten zurückzugegeben. Oder zu Eigenkollektionen wie Skisocken. Ist ein Schalter nicht besetzt, wird die Warteliste auf Knopfdruck ausgeblendet und der Screen dient als reines Informationsdisplay.

Sollte sich das Digital Signage-System im ersten Store beweisen, plant das Familienunternehmen, noch weiter auszubauen. Intersport Kitzsport verfügt über insgesamt acht Sportgeschäfte in Kitzbühel und Kirchberg.