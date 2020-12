Der in Austin/Texas ansässige Digital Signage Integrator Mood Media ist weltweit primär im Retailsektor aktiv. Insbesondere für Kunden im Einzelhandel, Mode, Hotels & Restaurant, Gesundheitssektor sowie für Verbrauchermarken entwickelt und liefert Mood Media Instore Music, Digital Signage, Duft und mobile Services an 500.000 Filialen weltweit.

„Vector Capital kann auf eine lange Erfolgsgeschichte beim Aufbau und Wachstum globaler Technologieunternehmen zurückblicken“, sagte David Hoodis, CEO von Mood Media. „Wir sind bestrebt, die Branchenkenntnis und tiefgreifenden operativen Fähigkeiten zu nutzen, während wir unsere Produktangebote weiter verbessern, um führende Marken bei der Kontaktaufnahme mit Kunden zu unterstützen. Ich glaube, dass mit dem großartigen Mood-Team und der Unterstützung von Vector unsere besten Tage vor uns liegen“, sagte David Hoodis, CEO von Mood Media.

„Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Mood Media, das eine globale, marktführende Präsenz und die erwiesene Fähigkeit entwickelt hat, das Kundenerlebnis für die anspruchsvollsten Kunden in den Bereichen Einzelhandel, Mode, Gastronomie, Gastgewerbe und Gesundheitswesen zu verbessern“, sagte David Fishman, Managing Director bei Vector Capital. „Wir sind zuversichtlich, dass unsere langfristige Kapitalunterstützung Mood Media in die Lage versetzen wird, in die Technologieinitiativen und Akquisitionen zu investieren, die Mood Media weiter differenzieren und unsere Produktvision beschleunigen werden“.

„Mood Media verfügt über ein beeindruckendes Management-Team und eine motivierte Mitarbeiterbasis, um seine globale Plattform, seinen breiten Blue-Chip-Kundenstamm und sein starkes Geschäftsmodell zu unterstützen“, fügte Sandy Gill, ein Principal bei Vector Capital, hinzu. „Wir freuen uns darauf, mit Mood Media in der nächsten Wachstumsphase zusammenzuarbeiten und dem Führungsteam des Unternehmens dabei zu helfen, seine Entwicklung sowohl durch organische Initiativen als auch durch strategische Übernahmen zu beschleunigen“.

Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und wird voraussichtlich im vierten Quartal 2020 abgeschlossen.