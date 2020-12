Der Digital Champions Award ist Deutschlands größter branchen-übergreifender Award zum Thema Digitalisierung. Das Gemeinschaftsprojekt von Telekom und WirtschaftsWoche bietet erfolgreichen Digitalisierern aus dem Mittelstand eine Bühne. Schirmherr des Awards ist Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Das Einlasskontrollsystem ViCo (Visitor Control) von dimedis wurde jetzt mit dem Digital Champions Award 2020 in der Kategorie „Digitale Transformation Mittelstand“ in der Region West ausgezeichnet. Zusätzlich vergab die Jury für ViCo die Auszeichnung „Best Regional Champion“.

Patrick Apolinarski, Geschäftsführer der dimedis GmbH, kommentiert die Auszeichnung: „Die doppelte Auszeichnung unseres Einlasskontrollsystems ViCo mit dem Digital Champions Award freut uns sehr und bestätigt, dass wir als Softwareunternehmen auch in Zeiten der Krise ein starker Partner für die digitale Transformation sind. Durch die Herausforderungen der Zugangsregulierung in Zeiten von Corona, ist ViCo innerhalb weniger Monate zu einem Produkt gereift. Dies gelang nur Dank des leidenschaftlichen Engagements und der Expertise unserer Mitarbeiter. ViCo leistet inzwischen in diversen Branchen einen Beitrag zur ’neuen Normalität‘.“

ViCo steuert dabei den Einlass durch akustische und audiovisuelle Kommunikation und stellt sicher, dass alle eintretenden Personen einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Dabei werden auch Besucherstatistiken erfasst. Das System kommt etwa bereits im Kölner Zoo zum Einsatz.

Bewertungskriterien für die Jury der Awards waren die Qualität der Kundenorientierung, die digitale Strategie, die Produktbeschaffenheit sowie das Geschäftsmodell. ViCo bleibt als Lösung laut dimedis auch unabhängig von Corona relevant. Mit dem Anaytics-Package sind vor allem Banken, der Handel und öffentliche Gebäude in der Lage, ihre Kunden und deren Verhalten besser zu verstehen und vorauszusagen. Mit Hilfe von Predictive Analytics lassen sich sowohl Kunden-Schlangen vermeiden und vorausschauender kommunizieren als auch die Personalplanung besser gestalten. Zudem stellen die Displays und Stelen von ViCo einen weiteren Kanal für Content und Werbung.