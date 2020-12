Alle zwei Wochen analysiert die österreichische Epamedia Plakatkampagnen aus dem eigenen Netz hinsichtlich ihrer Werbewirkung – das ist die bekannte IMPACT-Studie. Dazu werden bis zu 750 repräsentative Online-Umfragen durchgeführt. Probanden werden entsprechend demografischer Aspekte ausgewählt. So ist eine österreichweite valide Hochrechnung möglich, die allgemeine Aussagen über die Werbewirkung der Plakatkampagnen liefert. Durchgeführt werden die laufenden Online-Befragungen und deren Auswertung von Marketagent, Agentur für Markt- und Meinungsforschung.

Im Rahmen der IMPACT-Analyse für den Monat November wird jetzt erstmals auch künstliche Intelligenz (AI) genutzt. Während Probanden Plakatmotive am Computer betrachten und bewerten, werden ihre Emotionen über die Webcam von der AI „TAWNY“ des gleichnamigen Münchner Start-ups identifiziert. TAWNY analysiert kleinste Regungen der Gesichtsmuskulatur sowie für das menschliche Auge kaum oder nicht wahrnehmbare Unterschiede in der Errötung der Haut.

Dies lässt Rückschlüsse auf individuelle Reaktionen auf die Motive zu. Selbst in Fällen, wo der Gesichtsausdruck für menschliche Betrachter neutral erscheint. Die intelligente Lösung gibt so Auskunft über innere Gefühlszustände, entsprechend wird TAWNY als Emotion Analytics Plattform bezeichnet. Die Technologie wird derzeit schon in verschiedenen Bereichen erfolgreich angewandt, beispielweise eben in der Marktforschung.

Der TAWNY-IMPACT-Testlauf ist aktuell noch in vollem Gange, erste Ergebnisse werden momentan akribisch ausgewertet. Finales Ziel des Testlaufes ist laut Epamedia die Frage zu klären, inwiefern die AI langfristig zur Verfeinerung der IMPACT-Studie dienlich sein kann. Die IMPACT-Studie beständig zu optimieren ist dem Außenwerber wichtig, um einen laufenden Mehrwert für Werbekunden zu generieren.