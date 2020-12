Landsec, Eigentümer des Piccadilly Lights, und Außenwerber Ocean Outdoor, der diesen vermarktet, testen eine neue fortschrittliche Technologie auf der ikonischen DooH-Installation im Herzen Londons. Mittels Augmented Reality (AR) können Werbetreibende schon bald interaktive Kampagnen auf dem Screen starten. Die Technologie von Darabase soll für spektakuläre interaktive 3D-Erlebnisse auf den Smartphones des Publikums sorgen.

Möglich wird die Technik durch die Verbindung des Publikums mit dem Screen über das WiFi-Netzwerk des Piccadilly und 4G/5G-Netzwerke. Anschließend lassen sich dynamische, interaktive AR- sowie 3D-Inhalte auslösen. Zu Feierlichkeiten erlaubt die Technik etwa das Knallen von Korken aus einer 3D-Champagnerflasche. Auch ein virtuelles Feuerwerk lässt sich ganz rauchfrei zünden – das wäre sogar ganz im Sinne eines feuerwerksfreien Sylvesters. Gamification ist ebenfalls möglich. So könnten Nutzer als Teil einer olympischen Erfahrung etwa einen virtuellen Speer auf den Screen werfen, der darin stecken bleibt.

Mit der Mobile-AR-Technologie will Ocean gerade bei Großereignissen wie der Pride London glänzen, um etwa einen virtuellen Regenbogen zu präsentieren, der direkt über dem gekrümmten Screen selbst sitzt. Oder Models zur Fashion Week über einen virtuellen 3D-Laufsteg laufen lassen, während Pfeile im Handyscreen den Weg zum entsprechenden Modehändler am Piccadilly Circus weisen. Die Möglichkeiten seien hier quasi grenzenlos, so Ocean Outdoor.

Derek Manns, Commercial Media Director bei Landsec: „Beim Piccadilly Lights haben wir schon immer auf innovative marktführende Lösungen gesetzt, um unser Publikum zu begeistern und zu unterhalten. Die neuen Möglichkeit, die Mobile-AR bietet, heben den Screen als kreative Leinwand auf die nächste Stufe. Das bietet Werbetreibenden und Content-Entwicklern aufregende neue Möglichkeiten, die wir mit Freude auf den Markt bringen. Wir können es kaum erwarten, zu sehen, wie Marken und Medienunternehmen ihre Produkte und Kommunikation mit AR auf dem Lights zum Leben erwecken werden.“

Derzeit ist die Einbindung der AR-Technologie von Darabase noch in der Testphase. Laut Ocean wird gerade versucht, auch Audiosignale mit dem persönliche Smartphone-Display zu synchronisieren. Dies wäre dem Außenwerber zufolge eine bedeutende Entwicklung für Marken, Werbung und Medieninhalte wie Filmstudio-Trailer und musikgesteuerte Videos.