Philips PDS (PPDS) kündigt seine ersten Weihnachtsgeschenke an: Die T-Line speziell für den Bildungssektor bekommt ab sofort eine kostenlose Garantieverlängerung auf 5 Jahre. Auch einen 48-Stunden Service für den Austausch des Displays bei Ausfall eines Gerätes ist künftig gratis nutzbar. Tritt ein Fehler am Produkt auf, das nicht aus der Ferne behoben werden kann, schickt PPDS direkt einen Techniker um ein Ersatzgerät zu installieren. Damit will der Hersteller Nutzern seiner T-Line garantieren, dass kein Display unnötig lange schwarz bleibt. Die neuen Serviceleistungen decken die gesamte Palette der interaktiven BDL3552T/00 T-Line-Lösungen von PPDS und werden sofort nach dem Auspacken automatisch aktiviert. Eine zeitaufwändige Produktregistrierung, die ja gerne auch mal vergessen wird, ist nicht nötig.

„Vom Moment der Lieferung an beginnt die Garantie. Langwierige Anrufe, ausgefüllte Formulare oder besondere Unterlagen sind nicht nötig. Wenn etwas mit dem Produkt schief geht, das nicht auf Fremdverschulden zurückzuführen ist, dürfen sich unsere Kunden sicher sein, dass wir kommen und uns direkt darum kümmern – vor Ort und mit einem Ersatzgerät ausgestattet. Die Zeiten, in denen kostspielige Anfahrtskosten oder lange Verzögerungen anfielen, sind vorbei. Wir sind der Meinung: Ein leeres Display nützt niemandem etwas“, betont Harold Niericker, Produktmanagement-Stratege für Signage-Lösungen bei PPDS.