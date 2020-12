Bei den „RISE Spotlights“ werden vorab der ISE 2021 in Barcelona die wichtigsten Trends der AV- und Digital Signage-Branche online in monatlich stattfindenden Events vorgestellt und diskutiert. Produziert werden sie in Partnerschaft mit The Next Web (TNW), einem Amsterdamer Medien- und Event-Unternehmen, das zur Financial Times gehört.

Thema des nächsten zweistündigen RISE Spotlights am Dienstag den 15. Dezember um 15:00 Uhr CET ist „XR in Today’s Reality“. XR ist dabei die Überbezeichnung verschiedener Technologien wie Augmented-Reality (AR), Virtual-Reality (VR) oder Mixed-Reality (MR). Alle haben gemeinsam, dass sie sich in diesem Jahr stark weiterentwickelt haben. Und immer öfter eingesetzt werden. So testet etwa der britische Außenwerber Ocean Outdoor AR auf DooH-Displays wie dem Piccadilly Circus in London.

Im Rahmen der vielen abgesagten Messen durch die Corona-Pandemie digitalisierten einige Unternehmen ihre Messestände und machten sie digital mit VR erlebbar. Die gleiche Technik kommt in immer mehr Bereichen wie Architektur oder Produktdesign zum Einsatz, um digitale Modelle von Projekten begutachten zu können. Oder auch um die Wirkung komplexer Display-Installationen und deren 3D-Content vorab aus verschiedenen Blickwinkeln zu sehen.

Das RISE Spotlight wird einige überzeugende Anwendungsfälle verschiedener XR-Technologien vorstellen und zeigen, dass die ’neue Realität‘ mehr als nur ein Add-On sein kann.

Das komplette Programm sowie eine Liste der Speaker sind hier auf der Seite der ISE einzusehen. Dort ist auch die Anmeldung zum Event möglich.