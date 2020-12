Ähnlich wie bei Adidas, Nike & Co erfinden sich Outdoor-Labels am Point of Sale zur Zeit neu. Ohne On-/Offline Integration mit digitalen Touchpoints und markenbildenden Experiences kommen die neuen Retailkonzepte nicht mehr aus. So auch bei Jack Wolfskin, die seit letztem Jahr zum amerikanischen Callaway Golf Konzern gehören. Die Mutter Callaway hat sich durch Übernahmen von einem reinen Golfausrüster zu einem 360 Grad Golfanbieter mit eSport Plattform und über 60 eigenen städtischen Golf-Entertainmentanlagen.

Die digitale DNA des Mutterkonzerns spiegelt sich zum Teil auch schon im Oktober nach Renovierung wiedereröffneten Düsseldorfer Jack Wolfskin Store in der Mittelstraße 20 wieder. Der neugestaltete Store folgt als erster Jack Wolfskin Laden dem „Outdoor-Store der Zukunft“Konzept, der durch die enge Vernetzung der Vertriebskanäle in der Kombination von Off- und Online ein markentypisches Einkaufserlebnis für alle Outdoor-Fans schafft.

Shopper profitieren zusätzlich zur persönlichen Kundenbetreuung und -beratung durch Experten vor Ort von umfangreichen neu verfügbaren Online-Services. Ein nachhaltiger und moderner Ladenbau mit innovativer technischer Ausstattung soll das Customer Experience und ein neues Outdoorerleben in den Fokus stellen. Für Outdoor-Kunden beginnt das Erlebnis heute schon beim Shopping, der Wunsch nach nachhaltigen Produkte ist dabei genauso selbstverständlich wie eine persönliche Beratung.

Melody Harris-Jensbach, bisherige-CEO von Jack Wolfskin: „Die Eröffnung des Stores in Düsseldorf ist für mich ein wichtiger Meilenstein. Das neue Storekonzept vereint alle relevanten Aspekte der Markenpositionierung von Jack Wolfskin: Die enge Vernetzung der Vertriebskanäle, höchste Nachhaltigkeitsstandards sowie ein modernes und innovatives Design. Mit dieser Kombination möchten wir neue Begehrlichkeiten für unsere Marke auch bei der jungen Zielgruppe wecken. Es war uns ein besonderes Anliegen, dass sich unsere Innovationskraft und Nachhaltigkeit auch im Design unserer Stores wiederfinden. Wir machen das Einkaufen nicht nur online, sondern auch stationär zu einem einzigartigen Erlebnis und vernetzen beide Vertriebskanäle eng miteinander. So profitieren unsere Kundinnen und Kunden von einem bestmöglichen Service mit neuester Technik auch in unseren Stores.“

Jack Wolfskin setzt auf einen nachhaltigen Ladenbau und zeigt damit, dass Nachhaltigkeit und modernes Design sich nicht ausschließen. Ein umweltfreundliches LED-Lichtsystem sorgt für eine bessere CO2-Bilanz des Stores. Der Einsatz von Holz als besonders nachhaltiger und schadstoffarmer Baustoff, gewährleistet hervorragende energetische Vorteile. Alle Deko-Stoffe sind TexBlue-zertifiziert und in Kooperation mit Seaqual entstanden. Seaqual produziert als eines der ersten Unternehmen Fasern aus Plastikabfällen, die aus dem Meer gesammelt wurden. Auch die Mannequins bestehen aus recyceltem Plastik aus dem Meer.

Das neue Storedesign auf 260 m² Verkaufsfläche ist minimalistisch und urban. Ausdrucksstarke Bildwände mit Outdoormotiven und Informationen zu Produkten und der Markengeschichte machen Jack Wolfskin und das Thema „Draussen zu Hause“ im Store unmittelbar erlebbar. Das flexible Ladenbausystem bietet die Möglichkeit, sämtliche Bereiche beliebig anzupassen und das gesamte Look & Feel des Stores regelmäßig und spürbar zu verändern. Die Produktpräsentation wurde übersichtlicher und minimalistisch gestaltet und das dezente Warenträgersystem rückt die Kollektionen und Produkte in den Vordergrund. Über Tablets und Screens können Kunden den gesamten Online-Service auch im Store nutzen. Kunden sollen sich persönlich angesprochen und bestmöglich beraten fühlen. So verfügt der Store beispielsweise über personalisierte Umkleidekabinen, die mit den Namen der Kunden beschriftet werden können.