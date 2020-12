Patrick Wölke (46) übernimmt zum 01.02.2021 die neu geschaffene Position des Geschäftsbereichsleiters Digital, mit der die Koelnmesse ihr Führungsteam erweitert und verstärkt. Nach den Worten von Messechef Gerald Böse folgt diese Entscheidung der enormen strategischen Bedeutung der digitalen Transformation für das Unternehmen und die Messewirtschaft insgesamt. „Wir wollen unsere Teams nachhaltig zur vollen Nutzung digitaler Arbeitsweisen befähigen, wir wollen die Umsätze mit digitalen Geschäftsmodellen weiter erhöhen und den Weg in die Post-Corona-Ära mit hoher digitaler Leistungsfähigkeit unserer Messen konsequent fortzusetzen. Patrick Wölke trägt den dazu nötigen kreativen Kopf und verfügt ebenso über die gebotene Erfahrung.“

Wölke verfügt über umfangreiche Expertise im Bereich Sales und Marketing in reinen Digitalunternehmen, bringt aber auch Know-how rund um die digitale Transformation von Bestandsgeschäft und die Entwicklung neuer, digitaler Geschäftsmodelle in der Medienwirtschaft mit. Zuletzt hat er beim Kölner Medien- und Technologieunternehmen DuMont den Geschäftsbereich Marketing Technology mit aufgebaut und zuvor als Geschäftsführer die Digitale Transformation des klassischen Mediengeschäfts vorangetrieben. Diese Erfahrung will er nun auf die Strukturen einer international führenden Messegesellschaft und die umfassenden Herausforderungen der Livekommunikation im Messegeschäft übertragen. Er wird zur erweiterten Geschäftsleitung der Koelnmesse gehören und direkt an Gerald Böse berichten.