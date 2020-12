Extravagante und luxuriöse Shopping-Malls gibt es am Persischen Golf viele. Um hervorzustechen braucht es inzwischen neben viel Gold- und Marmorverkleidung auch modernste digitale Installationen. Das Einkaufszentrum in Dilmunia beauftragte dafür Digital Signage-Spezialist Four Square Media mit der Installation eines beeindruckenden 540qm großen LED-Baldachins über einem überdachten Plaza mitten in der Mall. Der wird für Events, etwa kürzlich eine Kunstausstellung genutzt.

Der 9 Meter breite und 60 Meter lange LED-Screen liefert Bilder in knackig scharfer 8K-Auflösung und stellt laut den Betreibern der Mall die größte LED-Deckeninstallation unter allen Nachbarländern im Golf-Kooperationsrat (GCC). Die Ansteuerung übernehmen 60 QL Mediaplayer des amerikanischen Digital Signage-Anbieters Navori, der auch sein Content-Management-System (CMS) beisteuerte.

Im Video werden Eindrücke des gesamten Einkaufzentrums gezeigt, einen kurzen Blick auf die LED-Decke gibt es bei 2:10min.