Im Oktober beauftragte die Integrated Systems Europe den Marktforscher Fusion-Insight mit einer Studie, die das Fachbesucher-Interesse an der Teilnahme an Konferenzen und Veranstaltungen im Anschluss an die COVID-19 Pandemie ermitteln sollte. Die Studie, die noch vor dem Ausbruch der aktuellen zweiten Welle abgeschlossen wurde, hatte zum Ziel das Interesse an Face-to-Face-, digitalen und hybriden Veranstaltungsformaten zu ermitteln. Die Ergebnisse zeigen, dass 98% des befragten Fachbesucher die Teilnahme an persönlichen Veranstaltungen der AV-Branche vermissten.

Die ISE musste ihre Premiere in Barcelona im Februar 2021 aufgrund der weltweiten Pandemie verschieben. In Ermangelung von Präsenzveranstaltungen gab es einen starken Anstieg an digitalen Veranstaltungen um die Themen Training, Networking und Produktinformation virtuell anbieten zu können. Auch die ISE hat zusammen mit invidis DSS The Show als hybrides Event erfolgreich realisiert. Zurzeit bietet die ISE das monatliche Digitalformat RISE Spotlight an.

Virtuelle Veranstaltungen sind nützlich für Lead-Generierung, Vertiefung von Kundenbeziehungen und den Aufbau eines Markenprofils, aber Live-Erlebnisse ermöglichen das Anfassen, Sehen, Hören und Erleben von AV-Lösungen im Raum. Digital ist das bisher noch nicht erfolgreich umgesetzt worden.

Untersucht wurden in der ISE-Befragung die allgemeine Stimmung gegenüber Face-to-Face-Events im Jahr 2021. Mehr als 700 Antworten aus 96 Ländern konnten ausgewertet werden, zusätzlich dazu wurden einige Tiefeninterviews durchgeführt.

Eine überwältigende Mehrheit der Befragten planen eine Rückkehr zur Präsenzveranstaltungen, sobald dies sicher und praktisch möglich ist. Die Ergebnisse zeigen, dass 98% den Besuch von Veranstaltungen vermissen, wobei 42% davon am meisten das Treffen und Networking mit Menschen vermissen, 32% das Live-Erlebnis von Produkten und 21% den direkten Austausch mit Lieferanten und Kunden.

Fast 70 % der Befragten sind bereit 2021 wieder persönlich Messen zu besuchen, und 57 % davon auch internationale Veranstaltungen. Ein klarer Hinweis, das nach einem Jahr in Pandemie mit Zoom und Teams-Call das Bedürfnis nach persönlichen Meetings groß ist.

Mike Blackman, Geschäftsführer von Integrated Systems Events, erklärt: „Für uns ist es sehr wichtig, bei der Gestaltung unseres Angebots für 2021 auf unsere Branche zu hören, und so haben wir ein unabhängiges Marktforschungsinstitut beauftragt, diese Befragung für uns durchzuführen. Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass es für eine Branche, die immersiven Technologien entwickelt, keinen Ersatz für die Touch-See-Hear-Erlebnisse eine Face-to-Face Veranstaltung gibt. Wir arbeiten sehr hart die ISE2021 in Barcelona im Juni zum Erfolg zu machen und es ist beruhigend zu erfahren, dass auch eine starke Nachfrage besteht.“