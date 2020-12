Die Berliner Out-of-Home-Agentur Ultra OOH legt die erste Plakat-Kampagne des neuen Jahres als Geschenk unter den Baum. Zu den Kunden von Ultra zählen sonst unter anderem große Marken wie adidas, BMW, Ferrero, EDEKA, Zalando sowie diverse Werbe- und Mediaagenturen. Der Fokus der Agentur liegt dabei auf hoher Zielgruppennähe und Kampagnen mit einem minimalen CO2-Fußabdruck.

Zum Weihnachtsfest und Jahreswechsel verschenkt die Agentur ihre erste Kampagne 2021. „Ob ein Heiratsantrag an den Liebsten, eine kreative Kundenkampagne oder die bisher ungehörte Botschaft an die Menschheit. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt“, schreibt die Agentur im Aufruf zur Aktion. Die fünf besten Ideen ziehen in eine Losbude ein. Der Gewinner wird in den ersten Tagen des neuen Jahres gezogen. Das Sieger-Layout wird schließlich im Januar 2021 auf 1.000 A1 Wildpostern – natürlich auf Recyclingpapier gedruckt – im Herzen Berlins zu sehen sein.

Wer teilnehmen möchte, kann sein Motiv bis zum 31.12.2020 an info@ultra-ooh.de senden. Hinweise zur Teilnahme: Das Layout muss auf die Maße A1: 594 x 841mm angelegt sein, plus 2mm Beschnitt an allen Seiten. Es handelt sich um eine Guerilla Aktion und es gelten die AGB der Agentur. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ebenfalls ausgeschlossen sind rassistische, homophobe, unmoralische, gewalttätige oder diskriminierende Inhalte.

Die Agentur freut sich auf spektakuläre Einsendungen und drückt allen Teilnehmenden die Daumen.