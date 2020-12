„Erlebe dein Zuhause wie nie zuvor“ lautet der Slogan in den Spots des Berliner Online-Möbelhändlers home24, die seit Herbst in der Schweiz zu sehen sind. Die programmatische Kampagne läuft auf digitalen Werbetafeln von APG und Clear Channel im Raum Zürich und Zug. Entwickelt wurde sie von den beiden Marketing-Spezialisten Jaduda und Neo Advertising. Seit dem Launch konnte die Kampagne laut internen Auswertungen von home24 einen ROAS (Return on Advertising Spend) von unglaublichen 800% erzielen – ein beeindruckender Wert, der für den schnell wachsenden Programmatic-Trend spricht.

Den Erfolg schreibt das Möbelportal der Flexibilität der Kampagne zu. Rund um den Black Friday etwa wechselte home24 dynamisch die Motive im verwendeten Buchungstool ‚Splicky‘ von Jaduda. Die Kampagne läuft aktuell aufgrund des großen Erfolges vorerst weiter. Zudem soll sie auf andere Regionen in der Schweiz ausgeweitet werden.