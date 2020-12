Die Teilnahme ist einfach: QR Code am LOEB Schaufenster scannen oder die Landingpage zum digitalen Adventskalender aufrufen. Der Teilnehmer kann direkt am Schaufenster das tagesaktuelle Adventstürchen über sein Smartphone auf der interaktiven Digital Signage Video Wall in Echtzeit öffnen. Ob ein Tagesgewinn aus Haushalt, Heimtextilien, Spielwaren, Accessoires, Parfümerie, Damenoberbekleidung oder Wohndesign am LOEB Kundendienst auf den Teilnehmer wartet, erfährt der Kunde direkt über sein Smartphone.

„Die Teilnahme ist physisch direkt vor unserem Warenhaus in Bern einfach und leicht verständlich von JLS umgesetzt. Dabei wird der eigens für uns entwickelte Gewinnchancenmechanismus mit der kanalspezifischen Ausspielung der tagesaktuellen Gewinnspots verknüpft und gesteuert. Diese interaktive Schaufensterkommunikation ermöglicht es uns auf innovative Weise Passanten-Aufmerksamkeit, Frequenzen und Neukunden zu generieren und mit unserer Zielgruppe kundenbindend zu interagieren.“ erklärt Sven Oesch, Leiter Marketing von LOEB. Zudem biete es die perfekte Gelegenheit die online- und offline Welten miteinander verschmelzen zu lassen, eine neue Seite von LOEB zu zeigen und das Kundenversprechen als «das persönlichste Warenhaus der Schweiz» auch im Weihnachtsgeschäft für Kunden emotional erlebbar zu machen.

Der digitale Adventskalender ist eine Weiterführung der im Jahr 2018 neu gestarteten Digitalisierungsstrategie von LOEB. Neben einem klaren Fokus auf das persönlichste und beste Kundenerlebnis kombiniert LOEB das neue Ladenkonzept mit über 70 von JLS Digital entwickelten intelligenten Digital Signage Lösungen entlang des Customer Journey.