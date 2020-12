Die neue Oxo-City Mall am Flughafen Shanghai Hongqiao, einem der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte Chinas, wurde mit insgesamt 1.800 m² Absen-LED von Boden bis zur Decke ausgestattet. Weitere 4.200 m² sollen in Kürze folgen.

Das Herzstück dieses ehrgeizigen Projekts ist eine gigantische 700 m² große Videowall am Ausgang des Flughafens, die Reisende und Besucher in der angrenzenden Einkaufsumgebung empfängt. Weitere 40 LED-Installationen sind in der Form von acht Würfeln angeordnet, auf denen die gleichen lebendigen, vom Cyberpunk inspirierten 3D-Videoinhalte gezeigt werden.

Oxo City – das mit dem Terminal 2 des Hongqiao International Airport im Osten und dem Bahnhof Hongqiao im Westen verbunden ist – dient auch als Umsteigebahnhof der U-Bahnlinien 2, 10 und 17 der Stadt, mit einem durchschnittlichen täglichen Passagieraufkommen von über 500.000 Reisenden. Das ist vergleichbar mit dem Hamburger Hauptbahnhof – Deutschlands am meisten frequentierte Bahnhof mit 537.000 Reisenden täglich.

Das Oxo-City-Areal wurde ursprünglich gebaut, um Geschäft, Kunst, Kultur, Dienstleistungen, Reisen, Büro und andere Elemente an einem kommerziellen Ort zu integrieren, um die Bedürfnisse eines so vielfältigen Kundenstamms zu befriedigen.

In der Ausschreibung konnte sich Absen mit der KL-Serie durchsetzen, aufgrund der hohen Helligkeit, der Farbgleichheit und der flexiblen Konfiguration.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die neue Absen KL-Serie ermöglicht sowohl Front- als Backaccess und ist mit einer Tiefe von nur 70 mm und einem Gewicht von 7,8 kg kompakt. Zusätzlich integriert die KL-Serie als All-in-One-Produkt Netzteile (PSU), Kabel, Empfangskarten und andere Schlüsselkomponenten.

„Der Bau einer solch großen, fest installierten LED-Anzeige für den Innenbereich an einem zentralen Ort mit starkem Passagieraufkommen ist eine Herausforderung“, sagte Chen. „OXO City hat sehr strenge Vorschriften und Einschränkungen, so dass das Projekt einige Herausforderungen mit sich brachte. Während des eigentlichen Installationsprozesses musste das Ingenieurteam von Absen zum Beispiel mit Experten und Technikern aus verschiedenen an diesem Projekt beteiligten Abteilungen zusammenarbeiten und dabei eine Reihe von Anpassungen vornehmen.

Trotz des Umfangs dieser neuen Installation in OXO City dient sie lediglich als erste Phase eines viel umfangreicheren Projekts, zu dem in naher Zukunft weitere 4.200 m² LED-Cabinets hinzugefügt werden sollen.