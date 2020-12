Die Vuzix Next Generation Smart Glasses, die im Laufe des Jahres 2021 auf den Markt kommen, werden die meisten Smartphone- und Smartwatch-Funktionen in einer stylischen und komfortablen Brille vereinen, die eine freihändige Konnektivität ermöglicht, während man sich in der realen Welt bewegt. Die Vuzix NGSG verfügt über ein durchsichtiges 3D-Display, das von einem der kleinsten Mikro-LED-Display-Engines der Welt in Kombination mit den von Vuzix entwickelten Waveguides angetrieben wird.

Smart Glasses wurde erstmal durch Google bekannt, die die damals noch recht klobigen AR-Brillen als erster Anbieter auf den Markt brachte. Nach einigen Jahren wurde das Produkt Google Glass wieder eingestellt. Nun versucht Vuzix die NGSG als ultimatives Smartphone-Zubehör zu positionieren. Das Smartphone kann der User in der Tasche behalten und die Smart Glasses mit einfachen Sprachbefehlen oder einfacher Gestensteuerung zu steuern, so dass man mit seiner Umgebung und der digitalen Welt verbunden bleibt, als wären sie in einem Raum verschmolzen.

Vuzix ist einer der führenden Anbieter von Smart Glasses und Augmented Reality (AR)-Technologien und -Produkten. Die Vuzix Next Generation Smart Glasses wurden im Vorfeld der CES 2021 in drei Kategorien ausgezeichnet. Die CES Innovation Awards sind ein jährlicher Wettbewerb, der herausragendes Design und Technik bei Produkten der Verbrauchertechnologie auszeichnet.